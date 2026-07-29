После +35 градусов в Башкирии резко похолодает

Последние дни июля принесут Башкирии грозы и шквалистый ветер. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии в последние дни июля жара начнет отступать. Если 30 июля на юго-востоке республики температура может подняться до +35 градусов, то к 1 августа максимальные значения опустятся до +20...+25 градусов. Одновременно в регион придут грозы, град и сильный ветер.

В среду, 30 июля, ночью местами пройдут кратковременные дожди, днем осадки ожидаются по республике. В отдельных районах возможны грозы. Юго-западный ветер будет умеренным, днем местами его порывы усилятся до сильных.

Ночью температура составит +16...+21 градус, днем воздух прогреется до +25...+30. На юго-востоке Башкирии ожидается до +35 градусов.

В четверг, 31 июля, ночью местами прогнозируются небольшие дожди. Днем вновь пройдут кратковременные осадки, в отдельных районах ожидаются грозы и град. Ветер может усиливаться до шквалистого. Ночью столбики термометров покажут +12...+17 градусов, днем - +22...+27.

Первый день августа станет еще прохладнее. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы, а днем возможен град и шквалистое усиление ветра. Ночью ожидается +10...+15 градусов, днем - не выше +20...+25.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.