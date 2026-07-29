В 10 муниципалитетах Башкирии сохраняются перебои с бензином

Бензовозы направили в районы Башкирии, где возникли перебои с топливом. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация на топливном рынке Башкирии постепенно улучшается, однако перебои с бензином пока сохраняются. Утром проблемы с наличием топлива зафиксировали в 10 муниципалитетах республики. Об этом на брифинге в ЦУР сообщил заместитель министра промышленности региона Эдуард Мустафин.

В населенные пункты, где возник дефицит, уже направили бензовозы. Особое внимание уделили Стерлитамаку, куда перенаправили в том числе часть топлива, которое первоначально предназначалось для Уфы.

Для координации работы в Стерлитамак прибыл представитель оперативного штаба. Вместе с сотрудниками городской администрации он объехал все 34 АЗС. На момент проверки в очередях возле заправок находилось по 50-60 автомобилей.

На перебои жаловались и жители Приютово, где днем возле местных АЗС ожидали около 20 машин. На одной из заправок в наличии были все виды топлива. АЗС на улице Комсомольской закрыли на неделю для промывки резервуаров, еще на одной заправке оставалось только дизельное топливо.

Всего на территории Белебеевского района работают девять АЗС. Власти отмечают, что ситуация постепенно стабилизируется.

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