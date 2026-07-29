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НовостиОбщество29 июля 2026 13:00

И.о. мэра Уфы поручил разобраться с прокатом гидроциклов после смертельного ЧП

В Уфе усилят профилактику после гибели мужчины при столкновении гидроциклов
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Смертельное столкновение гидроциклов у озера Теплого обсудили в мэрии Уфы.

Смертельное столкновение гидроциклов у озера Теплого обсудили в мэрии Уфы.

Фото: Кристина КОРМИЛИЦЫНА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Уфы намерены усилить профилактическую работу после смертельного столкновения двух гидроциклов в районе сбросного канала озера Теплого. Вопрос обсудили на оперативном совещании в мэрии.

ЧП произошло в понедельник. В районе сбросного канала столкнулись два гидроцикла. Водитель одного из них получил травмы, от которых скончался на месте.

Исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов поручил разобраться в обстоятельствах произошедшего и выяснить, каким образом использовалась техника.

- Если какие-то коммерческие организации предоставляют гидроциклы в аренду, с ними нужно будет поработать. Если была своя техника, нужно разъяснять, - заявил Рустам Шарипов.

По словам и.о. мэра, после случившегося необходимо усилить профилактическую работу, чтобы предотвратить новые трагедии.

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