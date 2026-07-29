Спасатели Уфы за неделю вытащили из воды 33 ребенка

За семь дней в Уфе спасли почти втрое больше людей, чем за весь прошлый купальный сезон. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 22 по 28 июля спасатели Уфы помогли выбраться из воды 87 людям, среди которых были 33 ребенка. Всего за одну жаркую неделю число спасенных оказалось почти втрое больше, чем за весь купальный сезон 2025 года.

Как сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы, ситуация осложнилась сочетанием аномальной жары и высокой воды. После дождевого паводка течение в реках стало особенно сильным, однако даже действующий запрет на купание не остановил отдыхающих.

Наибольшее количество происшествий зафиксировали на пляже «Солнечный». Только там спасатели помогли 74 людям.

Для сравнения, за весь купальный сезон 2025 года на водоемах Уфы спасли 30 человек, в том числе восемь детей.

Запрет на купание в реках города продолжает действовать. В Управлении гражданской защиты напомнили, что для отдыха у воды следует выбирать разрешенные места. В частности, купаться можно в оборудованных для этого зонах на озерах.

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