Женщина погибла, двое пассажиров попали в больницу после ДТП в Башкирии

Водитель «Москвича» погибла после выезда на встречку в Башкирии.

В Башкирии 49-летняя женщина погибла в результате лобового столкновения легкового автомобиля и грузовика. Еще двух человек доставили в больницу.

Как сообщили в Госавтоинспекции республики, авария произошла на 109-м километре трассы Уфа - Инзер - Белорецк. Столкнулись «Москвич 3» и «ГАЗель Некст».

По предварительным данным, 49-летняя женщина управляла легковым автомобилем и выехала на полосу встречного движения. Там «Москвич» лоб в лоб столкнулся с грузовиком.

В результате полученных травм водитель легковушки скончалась на месте происшествия. Двух пассажиров, находившихся в ее автомобиле, госпитализировали.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства смертельной аварии. По факту произошедшего проводится проверка.

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