Со второй попытки: уроженка Коми преодолела 109 километров по реке Белой

После прошлогодней неудачи воркутинка вернулась на Белую и проплыла 109 километров.

Уроженка Воркуты Анастасия Кан установила исторический рекорд, преодолев 109 километров по реке Белой в Уфе. Она стала первой женщиной в России, сумевшей проплыть более 100 километров на открытой воде. Об этом сообщает «Комиинформ» со ссылкой на журнал «Марафонец».

На прохождение дистанции спортсменке потребовалось 19 часов 4 минуты 17 секунд. Все это время Анастасия оставалась в воде. Условия рекордного заплыва запрещали выходить на берег или опираться на лодку сопровождения.

Рядом со спортсменкой на протяжении маршрута находились организаторы и ее муж. Они следовали за ней на плавсредствах и обеспечивали безопасность во время многочасового заплыва.

Покорить Белую Анастасия пыталась не впервые. Год назад уроженка Воркуты уже вышла на эту дистанцию, однако завершить ее не смогла. Ночью из-за полной темноты и сильного переохлаждения ей пришлось прекратить заплыв.

После неудачи спортсменка решила попробовать снова. Организаторы учли опыт предыдущего заплыва и в этом году изменили время старта.

Вторая попытка оказалась успешной. Анастасия Кан преодолела 109 километров и стала первой женщиной в России, которой удалось пересечь отметку в 100 километров во время заплыва на открытой воде.

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