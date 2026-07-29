Учебный центр «Башкиравтодора» погасил долг по зарплате перед 10 сотрудниками

В Уфе учебный центр задолжал сотрудникам 2 млн рублей зарплаты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе после вмешательства прокуратуры 10 работников частного учебного центра получили около 2 млн рублей задолженности по зарплате. Кроме основной суммы, сотрудникам выплатили более 270 тысяч рублей компенсации.

Нарушения обнаружила прокуратура Орджоникидзевского района Уфы во время проверки соблюдения трудового законодательства в частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебный центр акционерного общества «Башкиравтодор».

Выяснилось, что организация не полностью рассчитывалась с сотрудниками на протяжении длительного времени. Задолженность перед 10 работниками накопилась за период с декабря 2024 года по март 2026 года и в общей сложности достигла 2 млн рублей.

Чтобы восстановить права сотрудников, прокуратура внесла представление директору учебного центра. Организацию также привлекли к административной ответственности за невыплату или неполную выплату заработной платы в установленный срок.

После вмешательства надзорного ведомства учебный центр полностью погасил задолженность перед сотрудниками. Помимо положенных 2 млн рублей, работники получили компенсацию за задержку выплат на общую сумму более 270 тысяч рублей.

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