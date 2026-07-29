В Башкирии ожидаются грозы, ветер до 20 м/с и туман

В Башкирии из-за гроз и сильного ветра рекомендуется не купаться и не находиться у воды. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В МЧС Башкирии предупредили об ухудшении погоды в республике 30 июля. Местами ожидаются грозы, порывы ветра до 15-20 м/с и туман с видимостью до 500 м и менее.

Во время грозы спасатели настоятельно не рекомендуют купаться, находиться рядом с водоемами и плавать на лодках. Если сильные порывы ветра застали на улице, советуют укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

В случае опасности звонить по телефону 112.

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