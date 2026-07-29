Виктор Козлов продолжит возглавлять «Салават Юлаев» в новом сезоне

В «Салавате Юлаеве» назвали состав тренерского штаба на новый сезон.

Тренерский штаб хоккейного клуба «Салават Юлаев» второй год подряд продолжит работу без изменений. Главным тренером уфимской команды остается Виктор Козлов, контракт которого рассчитан до весны 2027 года. Как сообщили в пресс-службе клуба, помогать главному тренеру продолжат четыре специалиста.

За работу с защитниками будет отвечать Николай Цулыгин. Французский специалист Адриан Вальво продолжит работу в качестве тренера по общей физической подготовке.

Ассистентом Виктора Козлова остается Владимир Потапов. В его задачи также входит работа над игрой команды в меньшинстве. Подготовкой вратарей продолжит заниматься Дмитрий Мезенцев.

В минувшем сезоне «Салават Юлаев» дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина. В первом раунде плей-офф уфимцы за шесть матчей прошли екатеринбургский «Автомобилист». В четвертьфинальной серии команда уступила «Локомотиву», который впоследствии стал обладателем Кубка Гагарина.

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