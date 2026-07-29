Лжесотрудники почты, банка и ФСБ обманули 72-летнего пенсионера из Башкирии

Пенсионер из Башкирии отдал мошенникам 420 тысяч рублей и едва не лишился еще 300 тысяч. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Салавате 72-летний пенсионер перевел телефонным мошенникам более 420 тысяч рублей и едва не лишился еще 300 тысяч. Остановить мужчину удалось благодаря сотрудникам банка, которые заподозрили неладное и связались с его дочерью.

Как сообщили в МВД Башкирии, сначала пенсионеру позвонил неизвестный, представившийся сотрудником почты. Собеседник заявил, что на имя мужчины якобы поступила посылка, а для ее получения попросил продиктовать СНИЛС. Пенсионер поверил звонившему и сообщил данные.

После этого с ним связались другие неизвестные, которые выдавали себя за сотрудников банка и ФСБ. Они убедили мужчину, что мошенники якобы списали деньги с его счета. Чтобы сохранить накопления и помочь привлечь злоумышленников к ответственности, пенсионеру предложили перевести сбережения на «безопасный счет».

Следуя инструкциям аферистов, 72-летний мужчина пришел в салон сотовой связи и перечислил на неизвестные счета более 420 тысяч рублей.

На этом мошенники не остановились. Пенсионер отправился в банк, где попытался снять еще 300 тысяч рублей, объяснив, что деньги нужны ему на день рождения внуков. Сотрудники финансовой организации заподозрили обман и связались с дочерью клиента. Женщина не подтвердила выдачу денег отцу, благодаря чему еще 300 тысяч рублей удалось сохранить.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

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