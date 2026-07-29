Гроза повалила деревья на машину, дом и детскую площадку в Уфе

В Кировском районе Уфы за утро зафиксировали четыре падения деревьев.

Утренняя гроза в Уфе повалила несколько деревьев. Только в Кировском районе города зафиксировали четыре подобных случая. Одно из деревьев рухнуло на автомобиль, другое - на детскую площадку, также оказались повреждены дом и кабельная линия. О последствиях непогоды рассказал глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов. По его словам, коммунальные службы уже приступили к уборке территорий.

Так, на улице Коммунистической возле дома №92 дерево упало на тротуар и припаркованный автомобиль. Неподалеку, возле дома №90/1, крупная ветка рухнула на здание.

Еще один инцидент произошел на улице Салавата, где отломившаяся ветка повредила кабельную линию. На улице Рабкоров возле дома №9/11 дерево рухнуло прямо на детскую площадку.

Как отметил Илвир Нурдавлятов, внешне здоровое дерево не всегда является безопасным. При осмотре у таких растений могут обнаружиться дупла, внутренние повреждения или ослабленная корневая система, из-за которых во время сильного ветра они могут упасть.

В районе продолжат обследовать зеленые насаждения. Аварийные деревья планируют своевременно кронировать или удалять, чтобы снизить риск подобных происшествий во время непогоды.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.