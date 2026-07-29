Сильное течение мешает найти 25-летнюю девушку, пропавшую во время купания в Уфе

Спасатели ежедневно обследуют реки Уфу и Белую в поисках пропавшей девушки. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе продолжаются поиски 25-летней девушки, которая пропала во время купания 21 июля. Спасатели ежедневно обследуют акватории рек Уфы и Белой, однако найти ее пока не удалось.

Трагедия произошла на нижнем сбросном канале озера Теплого. По данным Управления гражданской защиты Уфы, в необорудованном для купания месте начали тонуть 8-летняя девочка и 25-летняя девушка. Ребенка заметили очевидцы, которым удалось вытащить девочку на берег и спасти, но девушка ушла под воду.

В последующие несколько дней ее искали водолазы. Работы осложняло сильное течение, поэтому обнаружить пропавшую не удалось. Сейчас сотрудники поисково-спасательного отряда МБУ УГЗ Уфы каждый день выходят на катерах и осматривают акватории рек Уфы и Белой.

Спасатели предупреждают, что сбросной канал озера Теплого представляет серьезную опасность из-за сильного течения и перепадов температуры воды. Купаться в этом месте запрещено.

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