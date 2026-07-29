Четверо заблудились на сплаве, девушка пропала на лодке: за сутки в Башкирии потерялись несколько туристов

В Башкирии за сутки трижды сообщали о пропавших туристах. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии за минувшие сутки семь человек потерялись во время отдыха на реках и озере. В Центр обработки вызовов Системы-112 Госкомитета республики по ЧС поступили три обращения о пропавших туристах.

Первый случай произошел в Белорецком районе. Во время сплава по реке Инзер заблудилась группа из четырех человек.

Еще одно сообщение поступило из Туймазинского района. На озере Кандрыкуль девушка уплыла на надувной лодке, после чего связь с ней была потеряна.

В Чишминском районе потерялись мужчина и его сын. Они отправились на лодке по реке Уршак и не смогли самостоятельно сориентироваться.

Все три истории закончились благополучно. Как сообщили в Госкомитете Башкирии по ЧС, пропавшие самостоятельно нашлись. Медицинская помощь никому из них не потребовалась.

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