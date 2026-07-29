Работал несмотря на тяжелую болезнь: в Башкирии умер звукооператор Ильнар Фазулов

Гульназ Асаева сообщила о смерти звукооператора Ильнара Фазулова.

В Башкирии после продолжительной болезни умер звукооператор Ильнар Фазулов. Ему было 39 лет. О смерти коллеги сообщила заслуженная артистка республики Гульназ Асаева, в команде которой он работал.

Певица выразила соболезнования родным и близким Ильнара. По ее словам, звукооператора не стало после долгой болезни.

- После долгой болезни не стало нашего звукооператора Ильнара, - написала Гульназ Асаева в социальных сетях.

Ильнар Фазулов много лет работал со звездами башкирской и татарской эстрады, отвечая за звук на выступлениях и гастролях артистов.

Как рассказал концертный директор башкирской певицы Вадим Фатхинуров, 39-летний звукооператор боролся с онкологическим заболеванием. Несмотря на болезнь, Ильнар продолжал работать. Еще в декабре 2025 года он вместе с командой артистки выезжал на гастроли.

После известия о его смерти Гульназ Асаева пожелала семье и близким своего коллеги сил пережить тяжелую утрату.

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