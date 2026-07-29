Прокуратура нашла нарушения после затопления улиц и дворов Уфы

Прокуратура потребовала устранить нарушения в обслуживании ливневок Уфы. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе после сильных июльских дождей прокуратура выявила нарушения при обслуживании ливневой канализации. Проверку организовали после того, как во время обильных осадков вода затапливала дороги, тротуары, остановки и дворы.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, городские ливневки и дождеприемные колодцы не справлялись с поступающим объемом воды. О последствиях непогоды неоднократно сообщали СМИ и сами жители Уфы, которые жаловались на подтопления в разных частях города.

Проверка показала, что в Уфе до сих пор не разработана и не утверждена схема водоотведения, которая включает дренажно-дождевую канализацию.

В надзорном ведомстве пришли к выводу, что коммунальные службы ненадлежащим образом организовали своевременное обслуживание ливневок и дождеприемных колодцев. Кроме того, их пропускной способности оказалось недостаточно для поступающего объема воды. Прокуратура также указала на отсутствие необходимых мер для предотвращения аварийных ситуаций и других инцидентов.

По итогам проверки прокуратура внесла представление с требованием устранить выявленные нарушения. Результаты его рассмотрения остаются на контроле надзорного ведомства.

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