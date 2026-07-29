В Башкирии за сутки потушили лесной пожар в Нуримановском районе

В Башкирии с начала противопожарного режима оштрафовали нарушителей на сумму более 500 тыс. рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Башкирии зарегистрировали один лесной пожар в Нуримановском районе и два загорания сухой растительности - в Иглинском районе и Нефтекамске. Все возгорания ликвидировали, сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Всего с начала 2026 года в регионе возникло 16 очагов лесных пожаров на общей площади более 87 га и 207 загораний сухой растительности на площади более 331 га.

Напомним, в Башкирии действует противопожарный режим, за нарушение которого предусмотрены штрафы. С момента его введения уже взыскано более 500 тыс. рублей.

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