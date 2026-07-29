Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 июля 2026 7:00

В Башкирии за сутки потушили лесной пожар в Нуримановском районе

За сутки в Башкирии ликвидировали 3 пожара, все потушены
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии с начала противопожарного режима оштрафовали нарушителей на сумму более 500 тыс. рублей.

В Башкирии с начала противопожарного режима оштрафовали нарушителей на сумму более 500 тыс. рублей.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Башкирии зарегистрировали один лесной пожар в Нуримановском районе и два загорания сухой растительности - в Иглинском районе и Нефтекамске. Все возгорания ликвидировали, сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Всего с начала 2026 года в регионе возникло 16 очагов лесных пожаров на общей площади более 87 га и 207 загораний сухой растительности на площади более 331 га.

Напомним, в Башкирии действует противопожарный режим, за нарушение которого предусмотрены штрафы. С момента его введения уже взыскано более 500 тыс. рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.