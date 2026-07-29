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НовостиОбщество29 июля 2026 6:30

В Башкирии отменили карантин после обнаружения очага бешенства

В поселке Приютово сняли карантин по бешенству
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Приютово завершился карантин, введенный из-за очага бешенства.

В Приютово завершился карантин, введенный из-за очага бешенства.

Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Приютово в Башкирии отменили карантин, который действовал из-за выявленного очага бешенства. Соответствующий указ издал глава республики.

Ограничительные мероприятия в поселке ввели 29 мая 2026 года. Причиной стало обнаружение очага бешенства в личном подсобном хозяйстве на улице Нефтяников.

После этого на территории проводился комплекс необходимых мероприятий, направленных на ликвидацию очага и предотвращение распространения заболевания.

К настоящему времени все предусмотренные мероприятия завершены, а установленный срок карантина истек. В связи с этим действовавшие в Приютово ограничения сняли.

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