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НовостиОбщество29 июля 2026 6:00

Врачу из Башкирии необоснованно отказали в выплате 1 млн рублей

Прокуратура помогла врачу из Башкирии получить миллион по программе «Земский доктор»
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии врачу через суд добились выплаты в 1 млн рублей по программе «Земский доктор».

В Башкирии врачу через суд добились выплаты в 1 млн рублей по программе «Земский доктор».

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Учалинском районе Башкирии прокуратура помогла врачу получить единовременную выплату в размере 1 млн рублей, в которой ей ранее необоснованно отказали. Медработник имела право на меру поддержки по государственной программе «Земский доктор».

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, проверку провели после обращения местной жительницы. Выяснилось, что женщина обучалась в медицинском университете по целевому направлению, а после получения диплома устроилась врачом в местную больницу.

После трудоустройства медик получила право на единовременную компенсационную выплату, однако уполномоченный орган отказал ей в предоставлении меры социальной поддержки. Чтобы восстановить права врача, Учалинская межрайонная прокуратура обратилась в суд. Надзорное ведомство потребовало предоставить женщине положенную выплату в размере 1 млн рублей.

Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил иск в полном объеме. Теперь исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.

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