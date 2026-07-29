Врачу из Башкирии необоснованно отказали в выплате 1 млн рублей

В Башкирии врачу через суд добились выплаты в 1 млн рублей по программе «Земский доктор». Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Учалинском районе Башкирии прокуратура помогла врачу получить единовременную выплату в размере 1 млн рублей, в которой ей ранее необоснованно отказали. Медработник имела право на меру поддержки по государственной программе «Земский доктор».

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, проверку провели после обращения местной жительницы. Выяснилось, что женщина обучалась в медицинском университете по целевому направлению, а после получения диплома устроилась врачом в местную больницу.

После трудоустройства медик получила право на единовременную компенсационную выплату, однако уполномоченный орган отказал ей в предоставлении меры социальной поддержки. Чтобы восстановить права врача, Учалинская межрайонная прокуратура обратилась в суд. Надзорное ведомство потребовало предоставить женщине положенную выплату в размере 1 млн рублей.

Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил иск в полном объеме. Теперь исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.