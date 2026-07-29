Получила 18 тысяч, а перевела более 490 тысяч: в Башкирии осудили 19-летнюю девушку

В Башкирии девушка открыла счет за 5 тысяч рублей и стала фигуранткой уголовного дела. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белебее 19-летнюю местную жительницу осудили за неправомерный оборот средств платежей. Девушка открыла банковский счет и предоставила доступ к нему третьим лицам, а затем помогла перевести более 490 тысяч рублей. За свои действия она получила 18 тысяч рублей.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, в августе 2025 года знакомый предложил девушке за 5 тысяч рублей открыть банковский счет на свое имя и передать доступ к нему другим людям.

Впоследствии счет использовали при хищении денег у жителя Керчи. Кроме того, на него поступило более 490 тысяч рублей, которые 19-летняя девушка по просьбе соучастника перевела на другой счет, после этого деньги были обналичены. Всего за участие в преступной схеме подсудимая получила 18 тысяч рублей.

Мировой судья признал девушку виновной и назначил ей 300 часов обязательных работ. Материалы в отношении других фигурантов выделены в отдельные производства.

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