40-летний мужчина погиб после прыжка в озеро в Башкирии

Фото: МЧС по РБ

В Уфимском районе Башкирии 40-летний мужчина погиб во время купания в необорудованном месте. Он прыгнул с помоста в воду и ударился головой о дно. Об этом сообщили в МЧС республики. Трагедия произошла вечером 28 июля на озере Ольховое возле села Михайловка.

По данным спасателей, мужчина прыгнул с помоста в воду, после чего получил тяжелую травму и потерял сознание. Очевидцы вытащили его на берег и вызвали медиков. Прибывшая бригада скорой помощи спасти мужчину не смогла. Медики констатировали его смерть.

В МЧС отметили, что место, где произошла трагедия, не было оборудовано для купания. Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.