Стерлитамак обогнал Уфу по уровню загрязнения воздуха в июне

В пяти городах Башкирии оценили загрязнение воздуха: хуже всего ситуация в Стерлитамаке. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В июне 2026 года наиболее неблагоприятная ситуация с загрязнением воздуха среди обследованных городов Башкирии сложилась в Стерлитамаке. За месяц специалисты зафиксировали там 18 случаев превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. Об этом говорится в ежемесячном обзоре Башгидромета.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Стерлитамаке оценили как высокий. Чаще всего превышения фиксировали по этилбензолу - таких случаев за месяц насчитали 13. Еще четыре раза допустимые показатели были превышены по формальдегиду и один раз - по изопропилбензолу.

В Уфе экологическую обстановку в июне оценили как повышенный уровень загрязнения. В столице Башкирии зарегистрировали 14 случаев превышения ПДК. Четыре из них пришлись на изопропилбензол, по три - на сероводород и этилбензол. Дважды специалисты выявили превышение по диоксиду серы, по одному разу - по оксиду углерода и хлориду водорода.

Повышенный уровень загрязнения воздуха также отмечен в Салавате и Благовещенске. В Салавате за месяц зарегистрировали два случая превышения допустимой концентрации формальдегида. В Благовещенске трижды превышалась норма по взвешенным веществам - пыли.

Самая благополучная ситуация среди перечисленных городов оказалась в Туймазах. Уровень загрязнения воздуха там признали низким. За июнь специалисты не зарегистрировали ни одного превышения допустимых концентраций.

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