В Башкирии предприятие сбрасывало отходы на сельхозугодья и в реку Кривля

В Башкирии наказали сотрудника предприятия за нарушения при обращении с отходами. Фото: Аца КОШТЭ. Перейти в Фотобанк КП

В Куюргазинском районе Башкирии животноводческое предприятие уличили в нарушении природоохранного законодательства. Сточные воды с отходами производства сбрасывали на сельскохозяйственные угодья и в реку Кривля. Нарушения выявила прокуратура республики.

Во время проверки выяснилось, что на предприятии не проводили инвентаризацию выбросов вредных веществ. Кроме того, там не вели учет образующихся отходов и не заключили договор со сторонней организацией на их вывоз и утилизацию.

После проверки прокурор внес представление руководителю предприятия с требованием устранить выявленные нарушения.

К административной ответственности привлекли главного механика предприятия. Его наказали за несоблюдение экологических требований и нарушение правил обращения с отходами. Общая сумма штрафов составила 40 тысяч рублей.

Устранение выявленных нарушений остается на контроле прокуратуры.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.