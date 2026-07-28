Жительница Башкирии пожаловалась, что у нее выросли «рога» после уколов ботокса

Фото: BAZA

С необычной реакцией организма столкнулась жительница Башкирии: после уколов ботокса в лоб у нее выросли «рога». Как сообщает BAZA, 3 недели назад женщина пришла на прием к косметологу, чтобы разгладить морщинки на лбу. Спустя какое-то время после инъекций в местах уколов появились плотные безболезненные шишки, внешне напоминающие небольшие рожки.

Как предположил косметолог, пациентке беспокоиться не о чем – это всего лишь временная аллергическая реакция, и выписал ей антигистаминные препараты. Правда, пока эффекта от них нет, а пользователи в интернете, которые откликнулись на пост женщины, и вовсе заявили, что у них эти «рога» остались на долгое время. Другие же предположили, что виной всему некачественный препарат, который и вызвал такую реакцию. Сама же любительница омолодительных процедур пока надеется, что все обойдется и не придется обращаться в правоохранительные органы.

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