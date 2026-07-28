В Башкирии археологи при раскопках могильника нашли уникальные артефакты

Фото: Минкульт РБ

В Башкирии во время раскопок ученые обнаружили редкие артефакты, созданные в начале прошлого тысячелетия. Как сообщили в региональном Минкульте, археологическая экспедиция была организована Национальным музеем республики, а сами раскопки проводились на Бирском грунтовом могильнике, признанном памятником археологии федерального значения. Впервые некрополь начали изучать еще в 2017 году, и итоги очередного этапа работ вновь удивили ученых. В этот раз они обнаружили древние украшения, среди которых бронзовая фибула-застежка, а также оружие, которые раньше не попадались специалистам при раскопках.

- Памятник, датируемый III–VIII веками, сохраняет следы различных культур и является эталонным объектом для понимания средневековой истории Приуралья и Восточной Европы, - рассказала у себя в соцсетях руководитель археологической экспедиции, кандидат исторических наук Рида Русланова.

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