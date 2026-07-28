Под бомбежками спасала раненых бойцов: в Башкирии ушла из жизни 105-летний фронтовик Ольга Плохова

Фото: соцсети главы Белорецкого района Азата Хакимова

В Башкирии 27 июля ушла из жизни ветеран ВОВ Ольга Андреевна Плохова, в октябре ей бы могло исполниться 106 лет. Печальную новость сообщил глава Белорецкого района Азат Хакимов.

Как рассказал чиновник, Ольга Плохова родилась в Белорецке, где окончила медицинское училище. Когда началась война, юная девушка, не раздумывая, отправилась на фронт, где служила медсестрой в санитарном эшелоне - под бомбежками и обстрелами спасала раненых бойцов.

После окончания войны Ольга Плохова устроилась на работу медсестрой в инфекционную больницу, где трудилась более 40 лет.

- Жизнь Ольги Андреевны Плоховой – пример несгибаемой воли, истинного патриотизма и безграничного милосердия. Она была нашей гордостью, нашим живым символом Победы, - рассказывает Азат Хакимов.

Прощание с фронтовиком состоится 29 июля в ритуальном зале в Белорецке по адресу ул. Кирова, 205 с 12.00 до 13.00.

«КП-Уфа» приносит свои соболезнования родным и близким Ольги Андреевны Плоховой.

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