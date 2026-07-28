В Уфе на время полностью перекроют движение на Восточном выезде

Ограничения связаны с проведением работ по замене банкетных плит Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

31 июля в Уфе полностью перекроют движение транспорта на Восточном выезде. Как уточнили в региональном Минтрансе, ограничение продлится с 00.00 до 05.00. Кроме того, будут перекрыты въезды со стороны проспекта Салавата Юлаева, федеральной трассы М5 «Урал» и со стороны села Федоровки. Как пояснили в ведомстве, движение транспорта остановят в связи с работами по замене банкетных плит.

Также напомним, что 1 и 2 августа в Уфе перекроют некоторые дороги в Инорсе – на улице Сельской Богородской (проезд от дома 51/3 и до улицы Маршала Жукова), проезд от Сельской Богородской и до Центра гребного слалома, а также проезды до бульваров Баландина и Тухвата Янаби. Это связано с проведением в Уфе Спартакиады народов России.

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