«Мы отдаем долги природе»: в Башкирию привезут еще 9 зубров из Беловежской пущи

Фото: Минэкологии РБ

В Башкирии популяция зубров, которых привезли из Беларуси, в 2027 году пополнится еще на 9 особей. Об этом сообщили в Минэкологии республики. Напомним, популяция зубров обитает сейчас в природном парке «Мурадымовское ущелье» - в 2023 году сюда привезли 24 животных. Башкирский климат зубрам пришелся по душе, вскоре в стаде появились два теленка. Сейчас единственная в России вольная группировка беловежских зубров насчитывает уже 33 особи.

Удивительно, но у зубров действует жесткий матриархат – стадо ведет опытная самка, которая определяет кочевые маршруты, места кормежки и водопоя. Ученые в Башкирии установили такой самке специальный ошейник с радиомаяком, чтобы отлеживать пути передвижения стада, следить, как зубры осваивают новую территорию и адаптируются к сезонно-климатическим изменениям, а при необходимости – корректировать меры охраны и подкормки.

Как отметил глава Башкирии, появление беловежских зубров в Башкирии было не ради развлечения, а для решения важной государственной задачи - сохранению биологического разнообразия нашей страны.

- Мы отдаем долги природе. В начале прошлого века зубры оказались на грани исчезновения. Поэтому мы просто обязаны восстановить баланс, тем более что условия в нашей республике для этого подходящие, - заявил Радий Хабиров.

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