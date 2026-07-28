В Уфе ищут пропавшую 20-летнюю Сару Коломейцеву

Фото: Лиза Алерт

В Уфе разыскивают 20-летнюю Сару Коломейцеву 2006 года рождения. Девушка пропала 26 июля, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 156 см, нормальное телосложение, русые волосы, голубые глаза. В день исчезновения была одета в красный топ в серую полоску, голубые шорты, коричневые кроссовки и синюю кепку.

Волонтеры просят всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112. Также требуется помощь добровольцев для поисков.

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