Конец июля в Башкирии ознаменуется 34-градусной жарой

В Башкирии днем 29 июля воздух прогреется до +34 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, каким будет конец июля в Башкирии. Подробный прогноз погоды опубликовал республиканский гидрометцентр.

Так, в среду, 29 июля, в Башкирии местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный и западный: ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит +16...+21 градус, днем — +29...+34 градуса.

В четверг, 30 июля, местами ожидается кратковременный дождь. Ветер сменится на юго-западный и южный, умеренный, днем местами порывы до сильного. Ночью температура — +16...+21 градус, днем — +27...+32 градуса.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.