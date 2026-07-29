Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июля 2026 3:22

Конец июля в Башкирии ознаменуется 34-градусной жарой

На смену жаре в Башкирии придут дожди и порывистый ветер
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии днем 29 июля воздух прогреется до +34 градусов.

В Башкирии днем 29 июля воздух прогреется до +34 градусов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, каким будет конец июля в Башкирии. Подробный прогноз погоды опубликовал республиканский гидрометцентр.

Так, в среду, 29 июля, в Башкирии местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный и западный: ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит +16...+21 градус, днем — +29...+34 градуса.

В четверг, 30 июля, местами ожидается кратковременный дождь. Ветер сменится на юго-западный и южный, умеренный, днем местами порывы до сильного. Ночью температура — +16...+21 градус, днем — +27...+32 градуса.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.