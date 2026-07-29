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НовостиПроисшествия29 июля 2026 3:02

В Башкирии у 18-летнего дроппера конфисковали телефон

18-летнего студента из Башкирии осудили за дропперство
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Студент из Белорецка получил условный срок за передачу банковской карты мошенникам.

Студент из Белорецка получил условный срок за передачу банковской карты мошенникам.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белорецке вынесли приговор 18-летнему студенту местного колледжа, которого признали виновным в дропперстве. За денежное вознаграждение молодой человек получил банковскую карту однокурсницы и передал ее данные третьим лицам.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, произошло это в 2025 году. По данным ведомства, студент забрал банковскую карту своей однокурсницы, после чего передал ее реквизиты другим людям. В дальнейшем данные использовались в мошеннических схемах.

В суде молодой человек полностью признал свою вину. Суд назначил 18-летнему студенту один год лишения свободы условно. Испытательный срок также составил один год.

Кроме того, у осужденного конфисковали мобильный телефон. Его обратили в доход государства.

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