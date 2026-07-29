В Башкирии у 18-летнего дроппера конфисковали телефон

Студент из Белорецка получил условный срок за передачу банковской карты мошенникам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белорецке вынесли приговор 18-летнему студенту местного колледжа, которого признали виновным в дропперстве. За денежное вознаграждение молодой человек получил банковскую карту однокурсницы и передал ее данные третьим лицам.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, произошло это в 2025 году. По данным ведомства, студент забрал банковскую карту своей однокурсницы, после чего передал ее реквизиты другим людям. В дальнейшем данные использовались в мошеннических схемах.

В суде молодой человек полностью признал свою вину. Суд назначил 18-летнему студенту один год лишения свободы условно. Испытательный срок также составил один год.

Кроме того, у осужденного конфисковали мобильный телефон. Его обратили в доход государства.

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