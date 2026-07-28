В Башкирии медвежонок наведался на пасеку возле леса

Инспекторы Минлесхоза встретили медвежонка после разгрома пасеки в Башкирии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Мелеузовском районе Башкирии инспекторы Минлесхоза встретили медвежонка, который перед этим разгромил пасеку, расположенную рядом с лесом. О встрече с животным рассказал глава республиканского Минлесхоза Марат Шарафутдинов.

Несмотря на небольшой размер и безобидный внешний вид медвежонка, в ведомстве напомнили, что встреча с диким зверем может представлять опасность.

По словам Марата Шарафутдинова, сейчас медведи проявляют высокую активность. Жителей республики призвали соблюдать правила безопасности во время походов в лес и не пытаться приблизиться к животным ради фотографий или видео.

В Минлесхозе подчеркнули, что встреча с медведем - это реальный риск, поэтому при появлении дикого животного необходимо проявлять осторожность.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.