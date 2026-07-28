В Уфе планируют застроить почти 263 га за Шакшой

На территории за Шакшой в Уфе появятся жилые кварталы и инфраструктура. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Уфы планируют застройку территории Шакша-Южная. Соответствующее постановление опубликовала мэрия города. Согласно документу, речь идет об участке площадью почти 263 га.

Перед началом работ Главархитектуре предстоит организовать инженерные и геодезические исследования. В документе указано, что проект планировки предусматривает размещение жилых домов и социальной инфраструктуры.

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