В Башкирии пока не будут отменять лимит на отпуск бензина

Власти Башкирии не планируют отменять лимиты на топливо в ближайшее время. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В регионах России постепенно начали отказываться от лимитов на отпуск топлива на автозаправочных станциях, однако в Башкирии ограничения пока сохранятся. Об этом на брифинге в ЦУРе заявил замминистра промышленности, энергетики и инноваций республики Эдуард Мустафин.

По его словам, рынок сейчас насыщается и нормализуется, но в регионе эти процессы идут недостаточно быстро. Республика еще не вышла на плато и не стабилизировалась, поэтому ограничительные меры продолжают действовать.

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