Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июля 2026 12:00

В Башкирии пока не будут отменять лимит на отпуск бензина

Эдуард Мустафин заявил, что ограничения на топливо в республике сохраняются
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Власти Башкирии не планируют отменять лимиты на топливо в ближайшее время.

Власти Башкирии не планируют отменять лимиты на топливо в ближайшее время.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В регионах России постепенно начали отказываться от лимитов на отпуск топлива на автозаправочных станциях, однако в Башкирии ограничения пока сохранятся. Об этом на брифинге в ЦУРе заявил замминистра промышленности, энергетики и инноваций республики Эдуард Мустафин.

По его словам, рынок сейчас насыщается и нормализуется, но в регионе эти процессы идут недостаточно быстро. Республика еще не вышла на плато и не стабилизировалась, поэтому ограничительные меры продолжают действовать.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.