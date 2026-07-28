11-месячный малыш выпал из окна многоэтажки в Башкирии

В Башкирии выясняют обстоятельства падения 11-месячного ребенка из окна. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нефтекамске 11-месячный ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже многоквартирного дома. Об этом сообщили в администрации города.

Происшествие случилось утром 25 июля. По предварительной информации, в момент падения малыша взрослых в комнате не было.

Обстоятельства случившегося выясняются. Информация о состоянии ребенка уточняется.

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