11-месячный малыш выпал из окна многоэтажки в Башкирии

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Нефтекамске 11-месячный ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже многоквартирного дома. Об этом сообщили в администрации города.
Происшествие случилось утром 25 июля. По предварительной информации, в момент падения малыша взрослых в комнате не было.
Обстоятельства случившегося выясняются. Информация о состоянии ребенка уточняется.
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