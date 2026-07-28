С начала купального сезона в Башкирии утонули 47 человек. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала купального сезона в Башкирии на водоемах погибли 47 человек. Такие данные приводит МЧС республики по итогам 57 полных дней лета.

Трагические происшествия на воде в республике фиксировались практически ежедневно. Одной из основных причин гибели взрослых стало купание в необорудованных для этого местах. В ряде случаев погибшие заходили в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Еще одной причиной происшествий остается отсутствие контроля за детьми возле водоемов. Специалисты напоминают, что несовершеннолетних нельзя оставлять у воды без присмотра взрослых.

Жителям Башкирии рекомендуют выбирать для отдыха официально оборудованные пляжи и соблюдать правила безопасности на воде.

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