Более 40 тысяч пенсионеров в Башкирии получают доплату за детей

В Башкирии более 40 тысяч пенсионеров получают повышенную пенсию за детей. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии более 40 тысяч пенсионеров получают повышенную пенсию благодаря надбавке за детей, находящихся на их иждивении. Доплата положена в том числе родителям несовершеннолетних и студентов очной формы обучения. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России по республике.

Право на повышение фиксированной выплаты имеют получатели страховой пенсии по старости или инвалидности. За ребенка младше 18 лет надбавку начисляют независимо от того, продолжает он обучение или нет.

После совершеннолетия выплата может сохраниться, если ребенок учится очно и не работает. В этом случае получать доплату можно в течение всего периода обучения, но только до достижения студентом 23 лет.

Размер надбавки зависит от количества иждивенцев. За каждого пенсионеру положена треть фиксированной выплаты к страховой пенсии, при этом учитываются не более трех человек. В 2026 году фиксированная выплата составляет 9 584 рубля. Таким образом, за одного иждивенца пенсионер может дополнительно получать 3 194 рубля, за двоих - 6 389 рублей, а за троих - 9 584 рубля.

Иждивенцами могут считаться не только дети пенсионера. Доплату также можно оформить за братьев, сестер, внуков и правнуков, если у них нет трудоспособных родителей и они полностью находятся на обеспечении получателя пенсии. При этом надбавку за одного ребенка вправе получать одновременно оба родителя, если они являются пенсионерами и соответствуют установленным условиям.

Для студентов старше 18 лет действует ряд требований. Выплата прекращается, если молодой человек завершил или прекратил обучение, перешел с очной формы на заочную или дистанционную либо официально трудоустроился. При этом академический отпуск не лишает пенсионера права на надбавку. Сохраняется она и в случае призыва студента на срочную военную службу.

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