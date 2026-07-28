В Уфе 14-летнюю девочку будут судить за хищение 400 тысяч рублей у участника СВО

В Уфе девочка взяла телефон спящего участника СВО и перевела себе более 400 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе перед судом предстанет 14-летняя девочка, которую обвиняют в хищении более 400 тысяч рублей у участника СВО. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

По версии следствия, преступление произошло в мае 2026 года. В гости к матери несовершеннолетней приехал знакомый семьи, являющийся участником СВО. Когда мужчина уснул, девочка воспользовалась его мобильным телефоном. Как полагает следствие, с его помощью она перевела на свой банковский счет более 400 тысяч рублей.

В ходе расследования 14-летняя обвиняемая признала вину. Часть причиненного ущерба была возмещена - потерпевшему вернули 100 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу. В ближайшее время суд должен рассмотреть обстоятельства произошедшего и принять решение.

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