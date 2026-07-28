Уфимец преследовал женщину с ребенком и требовал отдать ему девочку

Уфимец устроил конфликт с женщиной и потребовал отдать ему ребенка.

В Уфе полиция выясняет обстоятельства инцидента с мужчиной, который преследовал женщину с ребенком и требовал отдать ему девочку. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения.

По данным UTV, инцидент произошел на улице Рихарда Зорге. Судя по опубликованным кадрам, мужчина вышел из подъезда, в это время навстречу ему шла женщина с ребенком. Между взрослыми произошел словесный конфликт после того, как женщина высказалась о запахе, исходившем от мужчины.

После этого уфимец обратился к девочке и стал говорить ей, что сопровождавшая ее женщина якобы «сумасшедшая». Женщина вместе с ребенком попыталась уйти от мужчины и зашла в подъезд, однако тот последовал за ними.

Внутри дома мужчина продолжил конфликт и на повышенных тонах стал требовать, чтобы женщина отдала ему девочку. После этого он покинул подъезд и ушел.

Информация о произошедшем поступила в МВД по Башкирии. В ведомстве сообщили, что сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.

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