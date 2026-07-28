Мать из Башкирии начала платить алименты после 30 часов обязательных работ

В Башкирии мать устроилась на работу после наказания за неуплату алиментов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В городе Октябрьском судебные приставы добились выплаты алиментов на содержание девятилетней девочки. Ее мать накопила задолженность в размере 600 тысяч рублей.

Как сообщили в ФССП, женщина длительное время не исполняла обязанности по содержанию ребенка. За неуплату алиментов суд назначил ей наказание в виде 30 часов обязательных работ.

После привлечения к ответственности женщина официально трудоустроилась. Теперь алименты на содержание девятилетней дочери будут удерживать из ее заработной платы в установленном законом порядке.

Кроме того, по данным ведомства, мать возобновила общение с ребенком. Также женщина обратилась в суд с заявлением о восстановлении в родительских правах.

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