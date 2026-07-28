Житель Уфы до смерти забил мать троих детей

Житель Уфы получил девять лет условно после смерти избитой сожительницы.

В Уфе вынесли приговор 51-летнему местному жителю, которого признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью сожительницы, повлекшем ее смерть. Об этом сообщили в Следственном комитете Башкирии.

Трагедия произошла в октябре 2025 года в квартире на улице Богдана Хмельницкого. По данным следствия, мужчина и его сожительница находились в состоянии алкогольного опьянения, когда между ними произошел конфликт. Во время ссоры мужчина несколько раз ударил женщину руками и ногами по голове, и от полученной закрытой черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Суд признал 51-летнего уфимца виновным и назначил девять лет лишения свободы условно.

Кроме того, суд постановил взыскать с мужчины компенсацию морального вреда в пользу троих детей погибшей. Каждый из них должен получить по 700 тысяч рублей, общая сумма компенсации составит 2,1 млн рублей.

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