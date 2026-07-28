Пенсионер на электроскутере попал под колеса Haval и умер в больнице

В Башкирии водитель Haval сбил 87-летнего мужчину на неработающем светофоре.

В Краснокамском районе Башкирии 87-летний мужчина погиб после столкновения с иномаркой. В момент аварии пенсионер передвигался на электроскутере.

ДТП произошло 27 июля. По данным Госавтоинспекции Башкирии, 30-летний водитель Haval Jolion совершил наезд на пожилого мужчину, который находился за рулем электроскутера. Столкновение произошло на пешеходном переходе.

В результате аварии 87-летний мужчина получил травмы. Его доставили в больницу, однако позднее пенсионер скончался.

В Госавтоинспекции отметили, что в момент ДТП светофор на пешеходном переходе не работал.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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