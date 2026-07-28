Штормовое предупреждение объявили в Башкирии из-за шквалистого ветра

В Башкирии 28 июля ожидается шквалистый ветер до 16 метров в секунду. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии днем 28 июля прогнозируют ухудшение погодных условий. Жителей республики предупредили о шквалистом усилении ветра, сообщили в региональном управлении МЧС России.

По данным спасателей, в отдельных районах Башкирии порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду. В связи с неблагоприятным прогнозом в регионе действует штормовое предупреждение.

Жителям республики рекомендуют соблюдать меры безопасности и учитывать погодные условия при выходе на улицу. Во время сильного ветра не следует укрываться возле остановочных павильонов, рекламных щитов и металлических конструкций.

Для укрытия безопаснее использовать капитальные здания или подземные переходы.

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