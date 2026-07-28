Toyota Land Cruiser врезался в стоящий на обочине комбайн под Уфой

Фото: ГАИ по РБ

В Уфимском районе Башкирии водитель внедорожника получил тяжелые травмы после столкновения с зерноуборочным комбайном. Авария произошла вечером 27 июля на трассе Уфа - Чишмы.

По предварительным данным, ДТП случилось около 23:00 на 13-м километре автодороги. За рулем Toyota Land Cruiser 200 находился 43-летний мужчина. Во время движения водитель внедорожника выехал на встречную полосу, после чего автомобиль столкнулся с зерноуборочным комбайном New Holland. В момент аварии сельскохозяйственная техника находилась на обочине дороги.

В результате столкновения 43-летний водитель Toyota получил тяжелые травмы. Пострадавшего госпитализировали.

По факту ДТП начата проверка. Специалистам предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего.

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