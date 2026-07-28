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НовостиОбщество28 июля 2026 5:30

В Башкирии продлили режим «черного неба» до вечера 29 июля

В Башкирии сохраняется режим НМУ из-за слабого рассеивания примесей в воздухе
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Режим неблагоприятных метеоусловий в Башкирии действует до 20:00 29 июля.

Режим неблагоприятных метеоусловий в Башкирии действует до 20:00 29 июля.

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Башкирии объявили о продлении режима неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), известного в народе как «черное небо», на территории городских и сельских поселений республики.

Ограничения будут действовать до 20:00 29 июля. Причиной стало отсутствие ветра и слабое рассеивание, из-за чего в приземном слое атмосферы могут накапливаться вредные примеси.

Напомним, режим «черного неба» в Башкирии был введен 20 июля и продолжает действовать.

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