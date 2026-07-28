В Башкирии продлили режим «черного неба» до вечера 29 июля

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Власти Башкирии объявили о продлении режима неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), известного в народе как «черное небо», на территории городских и сельских поселений республики.
Ограничения будут действовать до 20:00 29 июля. Причиной стало отсутствие ветра и слабое рассеивание, из-за чего в приземном слое атмосферы могут накапливаться вредные примеси.
Напомним, режим «черного неба» в Башкирии был введен 20 июля и продолжает действовать.
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