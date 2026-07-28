Риелтор из Уфы выиграл 10 млн рублей в лотерею, купив 100 билетов

Семья уфимского риелтора потратит 10 млн рублей на улучшение жилищных условий. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Уфимец Дмитрий, работающий риелтором, стал обладателем суперприза в 10 млн рублей. В пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, сообщили, что перед тиражом мужчина приобрел 100 билетов в лотерейном центре на улице Айской. Сам победитель рассказал, что иногда покупает билеты онлайн, но чаще делает это лично, так как ему нравится атмосфера этого места и общение с другими участниками.

О том, что сорвал крупный куш, Дмитрий узнал только утром следующего дня. Увидев на экране сумму, мужчина не поверил своим глазам и несколько раз перепроверил цифры. Когда он сообщил новость супруге, они, по его словам, кричали от счастья.

Выигранные средства семья планирует направить на улучшение жилищных условий.

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