В Уфе изымут квартиры и землю под аварийным многоквартирным домом

В Кировском районе Уфы снесут аварийный дом на Ветошникова, 9а. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кировском районе Уфы планируют снести многоквартирный дом, который ранее признали аварийным. У собственников изымут квартиры и другие помещения, а жильцов расселят. Соответствующее решение опубликовано Управлением земельных и имущественных отношений администрации города.

Речь идет о доме №9а на улице Ветошникова. Здание признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2024 году.

Согласно опубликованному документу, для муниципальных нужд планируется изъять земельный участок под домом, а также расположенные в здании жилые и нежилые помещения. Организацией расселения и процедурой изъятия займется МБУ «Служба расселения».

Для владельцев квартир предусмотрено несколько вариантов. Собственникам могут выплатить возмещение за изымаемое жилье либо предоставить другую квартиру по договору мены. В последнем случае стоимость прежнего помещения будет учтена при предоставлении нового.

Отдельный порядок предусмотрен для жителей, которые занимают квартиры по договорам социального найма. Им должны предоставить другие благоустроенные жилые помещения.

После завершения расселения аварийный дом на улице Ветошникова планируют снести.

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