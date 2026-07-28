Владимир Путин назначил пять новых судей в Башкирии

В районных судах Уфы появились новые судьи. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Башкирии. Соответствующий указ главы государства касается руководителей и судей районных судов, а также Арбитражного суда республики.

Председателем Благовещенского районного суда стал Руслан Басыров. Динара Абсалямова получила должность заместителя председателя Советского районного суда.

Также новые назначения произошли в районных судах Уфы. Судьей Кировского районного суда назначена Олеся Курятникова, а Октябрьского районного суда - Роза Хасанова.

Кроме того, Регина Ганиева назначена судьей Арбитражного суда РБ.

Указ президента также предусматривает назначение представителей главы государства в квалификационных коллегиях судей.

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