Три жителя Башкирии скончались от гриппа

Три смерти и 18 тысяч заболевших: в Башкирии подвели итоги по гриппу за 2025 год.

В Башкирии в 2025 году зарегистрировали три летальных случая среди заболевших гриппом. Все умершие были взрослыми. По сравнению с предыдущим годом число смертельных случаев увеличилось на два. Такие данные содержатся в докладе регионального Роспотребнадзора.

По данным UfaTime.ru, всего за год жители республики более 939 тысяч раз заболевали ОРВИ. Зарегистрировано 939 125 случаев, что на 7,1% превышает среднемноголетний показатель. Наиболее высокая заболеваемость отмечалась в Иглинском, Уфимском и Баймакском районах, а также в Сибае и Стерлитамаке.

Отдельно специалисты зафиксировали значительный рост заболеваемости гриппом. За 2025 год диагноз поставили 18 086 жителям Башкирии. Показатель составил 445 случаев на 100 тысяч населения. Это в 11,2 раза выше среднемноголетнего уровня, который составляет 39,6 случая на 100 тысяч человек.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом зарегистрировали в Белорецком районе - 1 524 случая на 100 тысяч населения. В число территорий с высокой заболеваемостью также вошли Куюргазинский, Абзелиловский и Архангельский районы, Кумертау и Уфа.

На фоне статистики специалисты напоминают жителям республики о профилактике гриппа и ОРВИ. При появлении симптомов заболевания рекомендуется своевременно обращаться за медицинской помощью. Одним из способов профилактики гриппа остается вакцинация, особенно для людей, относящихся к группам риска. Также специалисты советуют соблюдать гигиену рук, регулярно проветривать помещения и избегать переохлаждения.

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