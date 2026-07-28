Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о грязной воде в доме на Амантая в Уфе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем водоснабжении многоквартирного дома на улице Габдуллы Амантая в Уфе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем водоснабжении многоквартирного дома на улице Габдуллы Амантая в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщили в ведомстве со ссылкой на жалобу в сети, жильцы дома уже давно испытывают проблемы с водой. Её подача происходит с постоянными перебоями, а когда она есть, то непригодна для питья и бытовых нужд из-за неприятного запаха. Обращения в управляющую компанию не помогли.

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Владимиру Архангельскому доложить о ходе и результатах расследования, а также о мерах по обеспечению прав граждан на качественную воду. Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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