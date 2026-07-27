Поездка на гидроцикле обернулась трагедией: мужчину дотащили до берега, и там же он скончался

Фото: МЧС РБ

На реке Уфе столкнулись два гидроцикла. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.

Инцидент произошёл вечером в районе сбросного канала озера Тёплое. Один из водителей получил травмы. Спасатели УГЗ Уфы доставили его к берегу, но он скончался до приезда скорой. По предварительным данным, пострадавший мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства и личность погибшего устанавливаются. Предварительно, он не старше 35 лет. На месте работает следственно-оперативная группа.

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